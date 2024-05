LIVEBLOG Unbound Gravel: Terpstra is klaar om "326 km gas te geven" en hoopt op steun van Dutch Mafia

Terpstra: "Lekker als Nederlanders elkaar wat helpen"

Een andere oud-profrenner aan het vertrek in Emporia is Niki Terpstra, winnaar van Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018).



De 40-jarige Nederlander wil testen hoe goed hij nog zijn mannetje staat tussen het jonge geweld. "Het wordt echt dieselen. 326 kilometer gas erop en nooit opgeven."



Zullen de Nederlanders, door de concurrentie "The Dutch Mafia" genoemd, samenspannen tegen de rest? "Als we elkaar een beetje kunnen helpen, zou dat lekker zijn."



"Het is heel erg klote dat we Ivar Slik (Unbound-winnaar in 2022) missen. We zijn blij dat het (na de aanrijding op training) weer hartstikke goed met hem gaat. Hopelijk kunnen we zaterdag wat moois doen voor hem."