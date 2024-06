LIVE Unbound Gravel: Zonneveld gaat in de aanval, Bakelants kampt met pech en moet groepje Van Avermaet laten rijden

Situatie na 90 mijl (144 km)

Leiderskwartet:

Orset (Noo)

Kongstad (Den)

Zavyalov (VS)

Wark (VS)



1 achtervolger op 2'15"

Lachlan Morton (VS)



Peloton op 3'39"

Bakelants

Zonneveld (Ned)

Schönberger (Oos)

Looser (Zwi)

Borstelman (VS)

Mohoric (Svn)

Swenson (VS)

Ten Dam (Ned)

Ovett (Spa)

Dekker (Ned)

Apers

Vakoc (Tsj)

Oss (Ita)

Nieuwenhuis (Ned)

Ockeloen (Ned)

Terpstra (Ned)

enzovoort



Gelosten op 37"

Van Avermaet

Skaarseth (VS)