LIVE Unbound Gravel: Morton en Haga pakken 2 minuten voorsprong op elitegroepje met Van Avermaet, Bakelants zakt weg

Zonneveld wil wraak nemen op pindakaasmodder en rots

Vorig jaar zag wielerjournalist Thijs Zonneveld zijn gravel-avontuur in Unbound eindigen in een ambulance. Dit jaar zint hij op wraak.



"Ik heb het incident van vorig jaar nog enkele keren zien voorbijkomen in mijn nachtmerries. Ik zat in een wilde achtervolging nadat ik mezelf had vastgereden in de pindakaasmodder. In een afdaling stuurde ik tegen een rots die ik niet had zien liggen."



Zonneveld ging toen over de kop en was zwaar geraakt aan zijn knieschijf. Maar toch staat hij hier dit jaar terug. Door zijn vrouw en kinderen.



"Toen ik vorig jaar thuiskwam met mijn gezwollen knie en van top tot teen in het verband zat, zeiden zij: "Je moet volgend jaar terug." Ik vond dat ze gelijk hadden. Ik ben taai en kan goed hetzelfde tempo volhouden. Een goed resultaat zit in mijn achterhoofd."