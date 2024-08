Doelman Szczesny verlaat Juventus na 7 jaar, Matthijs de Ligt verkast naar Manchester United

Matthijs De Ligt verlaat Kompany voor Ten Hag

Het hing al even in de lucht, maar vandaag werd het ook officieel bekendgemaakt: Matthijs de Ligt verlaat het Bayern München van Vincent Kompany en sluit zich in de armen van zijn landgenoot Erik ten Hag bij Manchester United. De centrale verdediger zou de oversteek maken voor een slordige 45 miljoen euro exclusief bonussen.



De Ligt kende een stormachtige ontwikkeling bij Ajax, maar vertrok in 2019 door de grote poort naar Juventus. Daar had de Nederlandse international een lange aanpassingsperiode nodig, maar hij zou twee jaar geleden toch nog eens een toptransfer verzilveren naar Bayern.



De Ligt pakte in zijn eerste seizoen, toen hij niet altijd een vaste waarde was, meteen de titel met de Rekordmeister, maar dit seizoen konden de mannen uit München dat kunstje niet klaren door het onoverwinnelijke Bayer Leverkusen. Persoonlijk kende hij met 53 wedstrijden in de Bundesliga wel een beter seizoen.



Kan hij in Manchester de volgende stap zetten?