LIVE: Welke Rode Duivels neemt Tedesco mee naar Euro 2024? Ontdek om 10 uur of Witsel er weer bij is

Om 10 uur weten we het

Het regent deze dagen EK-selecties, vandaag om 10 uur is het de beurt aan België. Domenico Tedesco geeft in het bondsgebouw in Tubeke zijn 26 namen voor Duitsland.



26 en geen 23. Enkele weken geleden besliste de UEFA onder druk van enkele bondscoaches dat er maximaal 26 spelers mee mochten. Het is evenwel geen verplichting om er 26 te selecteren.



Gisteren werden al enkele evidente gelukkigen onthuld bij een ludieke graffiti-actie op plaatsen in hun geboorte/woonplaats. De Bruyne, Lukaku, Vertonghen, Carrasco, Tielemans.... zijn logische keuzes.



Naar 2 namen wordt in het bijzonder uitgekeken: begin mei reisde Tedesco naar Madrid om Axel Witsel te overtuigen terug te keren. Zo goed als zeker is de 130-voudige international er na een jaar zelfgekozen pensioen weer bij.



Om extra ervaring toe te voegen aan de verdediging, wensen velen ook de terugkeer van Toby Alderweireld, die na het WK 2022 ophield, maar wellicht gebeurt dat niet.



Wie er zeker niet bij zal zijn, is doelman Thibaut Courtois. Na een aanvaring met Tedesco en zijn zware knieblessure besliste Courtois maanden geleden al zich te focussen op zijn club Real Madrid en niet beschikbaar te zijn voor de nationale ploeg. Hoewel hij ondertussen wel weer 100 procent fit is.