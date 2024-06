Transfers JPL: Wegen van Club Brugge en middenvelder Eder Balanta scheiden na 4 landstitels

35-jarige middenvelder voor Antwerp

Antwerp rekent volgend seizoen op de ervaring van Tjaronn Chery. De 35-jarige Nederlander komt over van Maccabi Haifa, maar was in de tweede seizoenshelft actief bij NEC. Hij hielp de Nederlandse club aan een 6e plek in de Eredivisie.





De offensieve middenvelder tekent een contract van twee jaar bij Antwerp. In het verleden speelde hij ook al onder meer voor het Turkse Kayserispor, het Chinese Guizhou en het Engelse QPR.