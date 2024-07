Transfers JPL: Van Cleemput keert terug naar KV Mechelen, Zuid-Koreaanse spits voor Genk

José Marsa moet Garananga doen vergeten bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft met de Spanjaard José Marsa al snel zijn vervanger beet voor de vertrokken Munashe Garananga. De verdediger komt over van FC Andorra en ondertekende in het AFAS Stadion een contract van drie seizoenen.



De 22-jarige Marsa genoot zijn jeugdopleiding bij FC Barcelona, maar vertrok in 2021 al naar het Portugese Sporting. Hij mocht er acht wedstrijden meespelen in de hoofdmacht, maar werd al snel uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Sporting Gijon. Andorra nam de verdediger vorige zomer op permanente basis over en degradeerde naar de Spaanse derde klasse.



"José past perfect binnen het plaatje dat we voor ogen hebben", vertelt sportief directeur Tim Matthys over zijn nieuwste aanwinst. "Ik kijk uit naar zijn bijdrage aan het team. Hij genoot een goede opleiding bij FC Barcelona en maakte dan de overstap naar Sporting in Portugal. Na een goed jaar bij Andorra is hij klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Wij hopen om samen met hem mooie successen te bereiken."