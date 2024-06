Transfers JPL: Tuur Dierckx tekent voor Deinze, Antwerp vindt 19-jarige verdediger in Bulgarije

Beerschot verlengt contract van doelman Matijas

Het doel van promovendus Beerschot zal ook in de Jupiler Pro League verdedigd worden door Davor Matjias. De 24-jarige Kroaat verlengde zijn contract tot 2026.



Matijas miste geen enkele match vorig seizoen: hij hield 9 keer de 0 in 32 duel. "Voor mij was er geen andere optie dan bijtekenen", verklapte Matijas. "Ik had een goed gesprek met de coach en ik wist dat hij me wilde houden. Er was wat interesse, maar daar was ik niet mee bezig. Ik wilde absoluut blijven. Dit is de perfecte plek om te blijven groeien."



Matijas wordt ook door de fans geapprecieerd. Hij kreeg de trofee Manneke van 't Seizoen.



De Kroaat werd in 2020 weggeplukt door Antwerp bij de beloften van Hajduk Split. Hij speelde maar 1 keer voor het A-team van stamnummer 1, maar dat was wel de gewonnen bekerfinale tegen Club Brugge. Midden 2022 verhuisde hij naar stadsgenoot Beerschot. Daar evolueerde hij van bankzitter tot sterkhouder.