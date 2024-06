Transfers JPL: STVV verliest Eric Bocat aan Stoke City

Depoitre, Nardi en Agbor verlaten Gent

Wouter Vrancken heeft bij AA Gent zijn eerste training geleid. Hij begint aan de voorbereiding met 31 spelers. Laurent Depoitre, Paul Nardi en Brian Agbor zijn daar niet bij. Hun aflopende contract werd niet verlengd.



Het vertrek van de 35-jarige Depoitre is geen verrassing. Hij werd in de laatste thuismatch van AA Gent al uitgewuifd. Paul Nardi speelde sinds de zomer van 2022 51 matchen voor Gent. In de Europese match tegen Zorja Loegansk, eind november, liep hij een zware open beenbreuk op. Na een lange revalidatie kwam de doelman wel nog even in actie in de Europe Play-offs.



Brian Agbor kwam in 2021 over van Antwerp, maar werd pas afgelopen seizoen naar de A-kern overgeleverd. Hij speelde 8 keer, maar kon niet genoeg overtuigen om een nieuw contract af te dwingen.