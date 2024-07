Transfers JPL: Standard neemt Bolingoli transfervrij over van KV Mechelen

Charleroi versterkt de verdediging met Frans jeugdinternational

Check Keita mag zich een Carolo noemen. De 21-jarige Fransman met Malinese roots komt over van Stade Reims, waar hij vorig jaar debuteerde onder Will Still.





Keita is een centrale verdediger die ook uitkomt voor de U20 van Frankrijk, net als zijn nieuwe ploegmaat Etienne Camara. Keita tekent voor 3 seizoenen met een optie voor een bijkomend seizoen.