Transfers JPL: OH Leuven haalt Birger Verstraete alweer terug naar België

OHL haalt Birger Verstraete terug naar België

OH Leuven heeft zich versterkt met Birger Verstraete. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt over van het Griekse Aris Saloniki en tekent een contract voor meerdere seizoenen.



"Ik ben heel blij om hier te zijn", vertelt Verstraete. "Mijn ambities? Ik hoop de club met mijn leiderschap en ervaring te kunnen helpen om zeker beter te doen dan vorig jaar."



Het Griekse avontuur van de eenmalige Rode Duivel is zo van korte duur geweest. Aris nam hem pas in september vorig jaar over van Antwerp, waar hij speler op overschot was. The Great Old had hem eerder al uitgeleend aan KV Mechelen.



Birger Verstraete doorliep de jeugdreeksen bij KV Oostende en Club Brugge, om vervolgens via Moeskroen en KV Kortrijk bij AA Gent te belanden. In de Arteveldestad kende hij zijn beste periode en dat leverde hem in 2019 een droomtransfer op naar FC Keulen.



In het RheinEnergiestadion plukte Antwerp hem een jaar later echter al weg, eerst op uitleenbasis en later ook met een definitieve transfer.