Transfers JPL: keeperstrainer ruilt Gent voor Kortrijk, reservedoelman van Club Brugge naar Schotland

Francky Vandendriessche van Gent naar Kortrijk

Francky Vandendriessche neemt na 10 jaar afscheid als keeperstrainer bij AA Gent. Hij zal bij KV Kortrijk Glenn Verbauwheden opvolgen. In het seizoen 2011-2012 was Vandendriessche al eens keeperstrainer in zijn geboortestad.



"Het was een moeilijke beslissing om afscheid te nemen van Glenn", klinkt het bij Kortrijk. "Maar met Francky voegen we een schat aan eersteklasse-ervaring aan onze technische staf toe", zegt Pieter Eecloo, CEO Sports van KVK.