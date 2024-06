Transfers JPL: Jarne Steuckers volgt coach Fink en trekt van STVV naar Genk, Union plukt aanvoerder van Jong Gent weg

Steuckers trekt naar Genk

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Jarne Steuckers volgt coach Thorsten Fink naar Genk. De Genkenaars betaalden "een gelimiteerde afkoopsom", laten ze bij STVV weten in een persbericht.



Steuckers ontpopte zich dit seizoen tot een van de sleutelspelers bij de Kanaries. In 37 wedstrijden was hij goed voor 7 goals en 7 assists.