Transfers JPL: Gent bevestigt afscheid Depoitre, Nardi en Agbor, Heymans verlengt bij Charleroi

Club Brugge verhuurt reservedoelman Josef Bursik

Landskampioen Club Brugge leent doelman Josef Bursik tot het einde van het seizoen 2024-2025 uit aan de Schotse eersteklasser Hibernian FC.



Bursik streek in januari 2023 neer in het Jan Breydelstadion, maar kwam nog geen enkele keer in actie in het A-elftal van Club. De Engelse doelman liep in juli een kruisbandblessure op en verdedigde het voorbije seizoen 5 keer het doel van Club NXT in de Challenger Pro League.



Hibernian eindigde vorig seizoen achtste in de Schotse hoogste klasse.