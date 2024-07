Transfers JPL: Genk haalt doelman terug uit Tsjechië, Gent plukt Mathias Delorge weg bij STVV

OHL haalt Nigeriaanse spits

De Nigeriaan Chukwubuikem Ikwuemesi komt de voorlinie van OHL verstreken. De 22-jarige spits komt over van Salernitana, waar hij dit seizoen 3 keer scoorde en 2 assists gaf. Hij ondertekent in Leuven een contract voor 3 seizoenen.



"OH Leuven is de juiste club voor mij. Ik ga alles geven voor dit shirt, want ik voelde me hier meteen welkom. De mensen binnen de club geven me veel vertrouwen, dus ik wil ze terugbetalen met overwinningen en doelpunten", is Ikwuemesi ambitieus.