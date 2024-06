Transfers JPL: Charleroi plukt Nzita weg bij Beerschot, Union haalt aanvoerder van Jong Gent

Charleroi haalt linkerflankverdediger Nzita bij kampioen Beerschot

De eerste zomeraanwinst van Charleroi-coach Rik De Mil is Mardochée Nzita. De 24-jarige linkerflankverdediger komt over van Beerschot, de kampioen in onze tweede klasse. De Belgische Congolees zette zijn handtekening onder een contract van 4 jaar.



Nzita kreeg zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, maar speelde er nooit in het A-elftal. Hij begon zijn profcarrière in Italië, waar hij bij Perugia (2019-2020) en Pescara (2020-2022) speelde.



Beerschot haalde hem in 2022 weer naar België. Hij had een groot aandeel in de titel in tweede met 5 goals en 3 assists in 26 wedstrijden.