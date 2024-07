Transfers JPL: Antwerp haalt verdedigende versterking in Argentinië

Ortwin De Wolf naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft met Ortwin De Wolf een vervanger gevonden voor Gaëtan Coucke. De Wolf had in januari nog maar een contract getekend tot 2027 bij Zulte Waregem, maar de aanbieding van KV Mechelen was te interessant om te laten passeren voor de 27-jarige doelman.



"Dit is een club met een prachtige geschiedenis", zegt De Wolf. "Ik ben blij dat deze club mij de stabiliteit wil geven waarnaar ik op zoek was. Ik wil me de komende drie jaar geven voor KVM."