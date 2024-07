Transfers JPL: Antwerp haalt Argentijnse verdediger, Union plukt Ghanees weg bij Sturm Graz

Union versterkt zich met Ghanese aanvaller

Union heeft Mohammed Fuseini ingelijfd. De Ghanese aanvaller komt over van de Oostenrijkse landskampioen Sturm Graz. Hij ondertekende in het Dudenpark een contract tot 2027, met optie op een extra jaar.



De 22-jarige Fuseini speelde na Nieuwjaar op uitleenbasis voor Randers in Denemarken, waar hij 9 doelpunten maakte en een assist gaf in 16 wedstrijden.