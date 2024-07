Transfers JPL: Antwerp haalt Argentijnse verdediger, Standard vindt nieuwe spits in Frankrijk

Nog een aanvaller voor Union

Bedrijvige dag bij Union: nu kondigt de Brusselse club ook de komst van Promise "Tobi" David aan.





De 21-jarige Canadese aanvaller maakt de overstap van de Estse club Kalju FC. Hij ondertekende in het Joseph Mariënstadion een contract tot medio 2027, met een optie op nog een extra jaar.



David kwam vorig seizoen in Estland tot 14 goals en 3 assists in 16 competitiewedstrijden. Eerder speelde hij ook in Canada, Malta, Kroatië en de Verenigde Staten.