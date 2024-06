Transfers JPL: Anderlecht haalt jonge Duitse doelman voor de RSCA Futures, Bulgaar voor Antwerp

Racing Genk wint strijd om talentvolle Matte Smets (20)

Racing Genk zit niet stil op de transfermarkt. Nadat de Limburgers eerder de komst van Jarne Steuckers (STVV) en de Venezolaan Adrián Palacios (Deportivo Cali) hadden aangekondigd, maakten ze vandaag de overgang van Matte Smets officieel bekend.



De 20-jarige centrale verdediger van STVV was grof wild op de transfermarkt, maar tekende uiteindelijk voor 4 seizoenen in de Cegeka Arena. Voor Smets is het alvast een terugkeer door de grote poort, want van 2010 tot en met 2018 was hij ook al actief in de jeugdreeksen van Genk.



“Ik had van bij het eerste contact een goed gevoel bij KRC Genk dat liet blijken dat ze me absoluut wilden. Dat en het vertrouwen van de coach deed me kiezen voor Genk waar ik een volgende stap voorwaarts zet in mijn carrière. Ik kijk er enorm naar uit om hier te strijden voor de prijzen. Ik wil STVV en zijn supporters danken voor de mooie afgelopen jaren”, klinkt het bij de nieuwe Genkse aanwinst.