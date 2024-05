Pauline Ferrand-Prévot demonstreert in Nove Mesto, Tom Pidcock is sterkste bij de mannen

Pauline Ferrand-Prévot groeit met de Olympische Spelen in zicht stilaan naar haar beste vorm. In Nove Mesto maakte ze er een onewomanshow van. Europees kampioene Puck Pieterse probeerde aan te klampen, maar ze kwam de man met de hamer tegen en werd "pas" vierde. Bij de mannen ging de zege naar Tom Pidcock.

De Zweedse Jenny Rissveds was er niet bij om haar leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen na een valpartij in de shorttrack van vrijdag.



Pauline Ferrand Prévot wilde er vanaf de start een harde wedstrijd van maken in Tsjechië. Puck Pieterse nam de handschoen op, maar ze zag de wereldkampioene steeds verder wegrijden.



Europees kampioene Pieterse moest eerder achterom kijken dan vooruit. Daar zag ze de Amerikaanse Haley Batten opdoemen, die onverbiddelijk naar de tweede plaats snelde.



Ook Alessandra Keller ging Pieterse nog voorbij, waardoor er geen podiumplaats in zat voor de Nederlandse.



Dat alles gebeurde ver achter de rug van Ferrand-Prévot, die met meer dan een minuut voorsprong op Batten finishte.