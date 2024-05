Thomas Detry zakt van 4 naar 10 op het PGA Championship: "Jammer van foutje op hole 7"

Detry blijft net in top 10: "Beetje teleurgesteld"

Detry beleefde een moeilijkere derde dag. Hij liet 4 bogeys optekenen, tegenover een eagle en 2 birdies. Nadat hij na 10 holes uit de top 10 was gevallen, kon hij nog 10e blijven op het eind van zijn derde ronde.



De bogey op hole 14 maakte hij goed met een birdie op hole 18. Hij kwam zo rond in 70 slagen, 1 onder par. Hij verloor wel terrein op de Amerikaanse koplopers Xander Schauffele en Collin Morikawa. Hij zakte van 4 naar 10.



De 31-jarige Belg was een beetje ontgoocheld. "Ik heb redelijk goed gespeeld, maar ben wat teleurgesteld over mijn foutje op hole 7." Daarbij viel de bal na de afslag in het water. "Dat was een concentratiefout."



"Bij mijn bogeys op hole 3 en 6 was het meer een kwestie van pech. Verder ben ik tevreden over hoe ik nadien weer in mijn spel kwam. Ik probeer me te focussen op mezelf en in mijn bubbel te blijven."





Detry staat op 5 slagen van de 1e plaats en is niet langer de beste Europeaan. Die eer is voor de Ier Shane Lowry, die met 62 slagen het record voor de beste ronde op een major evenaarde, en zo klom naar 4.



Helemaal bovenaan staan de Amerikanen Schauffele en Morikawa. De eerste draaide aan 68 slagen, de tweede aan 67 slagen.