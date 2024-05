Thomas Detry opent knap als 5e op PGA Championship, de 2e major van het seizoen

Detry knap 5e na dag 1



Alle aandacht ging op de eerste dag natuurlijk naar het historische rondje in 62 slagen van de Amerikaan Xander Schauffele, maar de 66 van Thomas Detry is ook helemaal niet mis.



De 31-jarige Belg, die op de tweede parcourshelft startte, putte op zijn eerste 9 holes 4 birdies, op zijn tweede nog eens 2. Tussen die 2 liet hij 1 keer een bogey noteren.



Zo kwam hij aan 5 onder par, goed voor een gedeelde 5e plaats. Hij vertoeft in goed gezelschap, met de Noord-Ier Rory McIllroy en de Amerikaan Collin Morikawa, tellen 2 ex-winnaars van het toernooi ook -5 slagen.



Detry is aan een sterk seizoen bezig is: 4e in AT&T Pebble Beach en 2e in de Houston Open.