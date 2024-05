Tim Merlier legt zich neer bij tweede plaats: "Te vroeg? Je beslist in een fractie van een seconde"

Tim Merlier is er niet in geslaagd om een tweede ritzege in de Giro te boeken. In Francavilla al Mare eindigde hij als runner-up na Jonathan Milan. "Ik voelde mijn val toch nog altijd, maar ik zal het daar niet op steken", reageerde hij.

"Dat is sprinten. Je beslist in een fractie van een seconde. De ene keer zit het mee, de andere keer niet."

"Als hij 2 seconden langer wacht, dan zitten we ingesloten en hebben we helemaal niets."

Van Lerberghe stak de hand in eigen boezem en zei dat hij te vroeg aan zijn opdracht was begonnen.

Bert Van Lerberghe ging als loods aan op 500 meter van de finish. "Op 200 meter van de aankomst nam ik over. Ik wist dat het nipt zou zijn en zo was het ook."

Een sprint stond in de sterren geschreven en Tim Merlier was op de afspraak. "Mijn ploeg deed het echt supergoed", reageerde de kopman van Soudal - Quick Step .

"Het was niet zo goed", toonde Bert Van Lerberghe zich zelfkritisch. "De wind stond in het nadeel en we verloren volledig onze snelheid. Ze konden van achteruit komen."

"Het was iets te vroeg getimed. Ideaal was het niet. De ploeg deed het perfect en we bleven uit de problemen, maar we wisten dat je uit het wiel moest komen. Het was hectisch. Spijtig."