LIVE WK judo: 2 jonge Belgen meteen uitgeschakeld op WK judo, straks Casse in actie

Casse ontspannen voor WK: "Mentale frisheid leverde in 2021 goud op"

Matthias Casse is de wereldkampioen van 2021 en vicewereldkampioen van 2019, 2022 en 2023. Hij wil graag een 5e WK-medaille, liefst goud, maar start zonder druk: "Dit is niet het belangrijkste toernooi van het jaar", legde hij gisteren uit.



De aanloop was wel ideaal, geeft de nummer 1 toe. "Mijn voorbereiding is gelopen zoals gewenst. Ik had geen druk om mij nog te kwalificeren voor de Spelen. Dat is een enorm voordeel."



"Sommigen moeten alle competities doorspartelen om toch genoeg punten te halen om in de top 8 te staan of te blijven of net binnen de ranking te geraken. Voor veel judoka's is dat een ernstige druk. Ik kom veel frisser aan de start, veel meer voorbereid."



Casse hoopt op een scenario zoals in het vorige olympische jaar. Ook toen viel het WK voor de Spelen, hét doel van Casse dit jaar. "Toen was ik ook heel ontspannen op het WK zelf, omdat er daar niks moest. We gingen voor goud op de Spelen en dat WK namen we mee. Ik werd wereldkampioen."



"Ik denk dat het belangrijk is met een heel ontspannen gevoel weer gewoon mijn judo te doen. En valt het resultaat tegen? So be it. Natuurlijk wil ik opnieuw wereldkampioen worden, maar dat is niet het belangrijkste dit jaar. Het is het jaar van de Spelen en de topvorm houden we voor de Spelen."



Casse hoopt met zijn mindset een mentaal voordeel te hebben. "Ik denk dat die mentale frisheid een ongelofelijk verschil kan maken. Je zenuwstelsel wordt immers constant geprikkeld. Als dat al overbelast is door de voorbije maanden, gaat dat heel zwaar doorwegen."



"Maar ik heb geen voordeel op alle concurrenten. Grigalasjvili (zijn grote rivaal, de regerende wereldkampioen, red) bijvoorbeeld heeft ook niet veel competities gedraaid, Nagase en Lee Joonwhan evenmin. Die hebben ook dat grote voordeel. Samen stonden we op het laatste WK-podium. En dit zijn ook de topfavorieten voor de Spelen. Ze hebben een goede voorbereiding achter de rug en zullen er staan", eindigde hij.