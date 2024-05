BNXT League: Leider Oostende laat geen steken vallen, Luik blijft winnen

Leider Oostende laat geen steken vallen

Oostende heeft woensdag zijn negende zege in evenveel wedstrijden geboekt in de Elite Gold van de BNXT League. In Leiden toonde de Belgische kampioen zich met 68-86 te sterk voor de winnaar van de eerste twee edities van de BNXT League. Charleroi, Limburg United en Luik gingen eveneens winnen in Nederland. Charleroi deed dat met 69-77 op het parket van Den Bosch, Limburg met 72-84 in Weert en Luik, na een verlenging, met 86-91 in Zwolle.



In de stand gaat Oostende met 37 punten als autoritaire leider Antwerp (33), Den Bosch en Charleroi (32), Leiden en Limburg United (31), Luik (30), Landstede en Groningen (27) en Basketbal Academie Limburg (25) voor.



In de Elite Silver moest Brussels de laatste hoop op een plaatsje in de nationale play-offs opbergen. Geen van de concurrenten liet immers een steekje vallen. Mechelen won met 83-89 bij Feyenoord, Leuven met 60-81 bij Yoast United en Bergen met 88-100 in Kortrijk. Mechelen, Leuven en Bergen delen de leiding met 34 punten, twee meer dan Brussels.



Vrijdag staat de laatste speeldag van de tweede competitiefase op het programma. Volgende week woensdag gaan de play-offs van start.