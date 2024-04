De ongeziene goal in Union-Club die volgens Moris afgekeurd had moeten worden: "Dit heb ik nog nooit gezien"

zo 21 april 2024 20:56

Ai, ai, Athony Moris. De doelman is niet aan zijn beste weken bezig bij Union en dat bleek tegen Club Brugge nog maar eens. In de 52e minuut wilde de Luxemburger (te) snel uittrappen, maar hij mikte zijn schot vol tegen een uitgestoken been van Hugo Vetlesen. En zo verdween de bal in eigen doel. "Ik begrijp er niks van", zocht Moris achteraf zelf naar antwoorden.

"Ik neem bal en zie Puertas vertrekken", doet de Union-doelman zijn verhaal over de bewuste fase. "Iemand lanceren met mijn uittrap is nu eenmaal een van mijn kwaliteiten." "Maar Vetlesen steekt zijn been uit en zo gaat de bal in doel. Ik vraag nog aan de ref: waarom telt dit doelpunt? Vetlesen gooit zich in de baan van de bal?" "De ref antwoordde mij dat hij blijkbaar twee meter van mij stond. En dan vertelde hij mij ook dat er niets in het reglement staat dat zegt dat de goal afgekeurd zou moeten worden." "Vreemd, want elke week zie je zulke fases afgekeurd worden. Ik begrijp het echt niet", klonk het vol verbazing bij de kapitein.

Union-coach Alexander Blessin wond er op zijn beurt geen doekjes om. "Het is heel moeilijk om te accepteren, maar het was gewoon een geldig doelpunt."

"Ik wil er niet te veel over babbelen, maar ik zag er geen fout in. Vetlesen stond ver genoeg uit de grote rechthoek en deed ook niet echt een beweging voorwaarts. Al had ik zo'n goal wel nog nooit eerder gezien."