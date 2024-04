Belgian Cats oefenen in juli voor Spelen met heruitgave van EK-finale tegen Spanje en duel met Canada

Opwarmen met een heruitgave van de EK-finale. De Belgian Cats spelen op 12 en 14 juli twee extra oefenduels tegen Spanje en Canada. Dat in een drielandentoernooi dat in de Dôme van Charleroi plaatsvindt.

Vorig jaar in juni beleefden heel wat Belgian Cats het hoogtepunt van hun carrière tegen Spanje. Toen wonnen de basketbalvrouwen de Europese titel na een 64-58-overwinning.

Ruim een jaar later stomen de Belgen zich klaar tegen datzelfde land in Charleroi. Twee dagen later nemen ze het ook op tegen Canada.

Voor de Cats gaat de voorbereiding op de Spelen daarna voort met twee wedstrijden in Reims, waar ze vrijdag 19 en zondag 21 juli China en Japan partij geven.

Op de Olympische Spelen in Parijs zitten ze in een groep met Duitsland (29 juli), de Verenigde Staten (1 augustus) en Japan (4 augustus).