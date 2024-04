Rally van Kroatië: Thierry Neuville gaat als leider de slotdag in

Thierry Neuville (Hyundai i20) is ook na afloop van de tweede wedstrijddag leider in de Rally van Kroatië, de vierde manche in het wereldkampioenschap.



Met nog 4 ritten moet hij vooral twee Toyota's in de gaten houden. De Brit Evans volgt op 4"9 van Neuville, de Fransman Ogier op 11"6.



"Ondanks onze mindere bandenkeuze deze namiddag, zijn we er toch in geslaagd onze positie te verdedigen", zegt Neuville. "Morgen moeten de we juiste bandenkeuze maken en blijven aanvallen."