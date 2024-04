Maxuella Lisowa en Bethy Mununga plaatsen zich met Villeneuve d'Ascq voor de finale Euroleague

De Belgen van Villeneuve d'Ascq hebben zich vrijdagmiddag geplaatst voor de finale van de Euroleague basketbal voor vrouwenteams. De Franse club van Maxuella Lisowa en Bethy Mununga versloeg bij de Final Four het Tsjechische ZVVZ USK Praag met 84-78.

De Franse club, onder leiding van Rachid Meziane, die ook bondscoach is van de Belgian Cats, nam nochtans geen denderende start en keek bij het rustsignaal tegen een 37-43-achterstand aan.

In de laatste twee kwarten zetten ze die scheve situatie nog recht en wonnen ze met 84-78.

Belgian Cat Maxuella Lisowa scoorde vijf punten en vier assists in veertien minuten, Bethy Mununga was in nauwelijks vier minuten goed voor twee punten en een rebound.

De Amerikaanse Kamiah Smalls maakte met haar achttien punten, zes rebounds en zeven assists de 24 punten van de Française Valerian Ayayi onschadelijk.

Villeneuve d'Ascq speelt zondag de finale tegen de winnaar van de tweede halve finale, die later vrijdag (18 uur) op het programma staat. Daarin nemen titelverdediger Fenerbahçe en Emma Meesseman het op tegen Cukurova Mersin, een andere Turkse club.

De affiche is een heruitgave van de finale van vorig jaar, die Meesseman en haar ploegmaats eenvoudig wonnen met 99-60 in Praag. Villeneuve d'Ascq kan na Bourges (1997, 1998, 2001) en Valenciennes (2002, 2004) de derde Franse club worden die de EuroLeague voor vrouwen wint.