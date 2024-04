Jonge Hanne Vandewinkel kan geen mirakel verrichten: België kansloos uitgeschakeld tegen VS in BJK Cup

Kapitein Wim Fissette was onder de indruk van de prestaties van Costoulas en Vandewinkel. "Ik ben ergens wel ontgoocheld dat we geen wedstrijd konden winnen, maar ik had niet verwacht dat we zo dicht bij een overwinning zouden komen", zei hij.



"Ze hebben allebei een fantastische wedstrijd gespeeld en getoond wat voor een potentieel ze hebben. Sofia en Hanne worden alleen maar beter. Dit moet hen veel motivatie en geloof geven om hierop verder te bouwen en verder te ontwikkelen. Dan ligt er zeker een mooie toekomst voor hen weggelegd."



"Wat hun ware potentieel is, is moeilijk te voorspellen. Het belangrijkste is dat ze stappen zetten in hun ontwikkeling. Dit is sowieso een enorme boost voor hen, wat ik had gehoopt."