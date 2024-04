Belgisch BJK Cup-team is realistisch voor duel met de VS: "We hebben een mirakel nodig om hier te winnen"

Op papier lijkt de jonge en onervaren selectie van de Belgen kansloos tegen de VS, dat kan rekenen op 3 spelers uit de top 30 van de wereld. Kapitein Wim Fissette beseft dat het bijzonder zwaar zal worden in Orlando.



"Het verschil is heel groot. Mijn speelsters hebben ook geen ervaring op dit niveau. Het wordt zeer moeilijk, maar je kan altijd dromen", klinkt het.





"De sfeer is zeer goed en ik ben blij met het niveau van de speelsters. Sofia en Hanne zijn nog erg jong (beiden 19 jaar, red), maar hebben veel talent. Het is een geweldige ervaring voor hen, die hen gaat helpen in hun verdere carrière."