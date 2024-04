Makelaarsbureau SEG moet Stefan de Vrij ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen na transfer van Lazio naar Inter

SEG (Sports Enternainment Group) moet de Nederlandse voetballer Stefan de Vrij een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro betalen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. SEG werkte mee bij de transfer van De Vrij toen hij van Lazio naar Inter trok, maar hield de commissie geheim die het daarvoor kreeg. De Vrij liep daardoor een serieuze som geld mis.

In 2018 maakte De Vrij een (vrije) transfer van SS Lazio naar Internazionale . SEG, een makelaarsbureau, behartigde de belangen van de international en onderhandelde met Inter over zijn loon.

Afgetekend aan de leiding in de Serie A met zijn ploeg Inter, maar toch had de verdediger kopzorgen.

Precies daar wrong het schoentje. Volgens De Vrij was SEG niet open over de commissie die het bedrijf zou ontvangen voor zijn handtekening, terwijl dat verplicht is. SEG beweerde dan weer dat het bij de transfer niet De Vrij, maar Inter bijstond.



Een twist die vandaag eindigde. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat SEG De Vrij moest informeren over de commissie (een slordige 9,5 miljoen euro) die het van Inter zou ontvangen.



De verdediger verkreeg volgens het hof zo een lager inkomen, waardoor hij 5,2 miljoen euro misgelopen had. Dat bedrag moet SEG nu aan De Vrij betalen.



Opvallend: de rechtbank eiste eerder een schadevergoeding van 4,75 miljoen euro, het gerechtshof doet daar nu in hoger beroep nog eens een half miljoen euro bij.