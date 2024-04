Gaststeden verhogen veiligheidsmaatregelen: "Alle CL-duels zullen plaatsvinden, ondanks terreurdreiging"

Ondanks terreurdreiging gaan de kwartfinales van dinsdag- en woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League gewoon door zoals gepland. "We werken nauw samen met de lokale autoriteiten", bevestigde de Europese Voetbalconfederatie UEFA.

Eerder vandaag dook een oproep op van terreurgroep Islamistische Staat (IS), die dreigde met aanslagen in de gaststeden van de kwartfinales in de Champions League: Madrid, Parijs en Londen.

In de Spaanse hoofdstad zouden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Meer dan 2.000 agenten worden ingezet om de veiligheid van de fans te bewaken. Ook Londen heeft een "robuust plan" op tafel liggen.

Dinsdagavond ontvangt Real Madrid het Manchester City van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku, een dag later speelt het Atlético Madrid van Axel Witsel en Arthur Vermeeren tegen het Borussia Dortmund van Julien Duranville.

Woensdagavond ontvangt Paris Saint-Germain in de Franse hoofdstad FC Barcelona. In Parijs zijn de veiligheidsmaatregelen intussen ook verhoogd, aldus de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

"UEFA is op de hoogte gebracht van de vermeende terroristische dreigementen ten aanzien van de Champions League-duels van deze week", klinkt het in een korte mededeling.

"We werken nauw samen met de lokale autoriteiten. Alle wedstrijden zullen plaatsvinden, met de nodige veiligheidsmaatregelen."