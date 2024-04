Discussie over schorsing Burgess duurt anderhalf uur: "Hij kón niet op wedstrijdblad gezet worden"

"Burgessgate" kwam vandaag aan bod in de Disciplinaire Raad van de KBVB. Christian Burgess was zelf aanwezig op de zitting samen met de CEO van Union Philippe Bormans. Het standpunt van de Brusselse club is duidelijk: het beroep van het Bondsparket kwam te laat, de verdediger kon niet spelen tegen Cercle Brugge en heeft zijn straf daardoor dus uitgezeten. Een uitspraak in de zaak wordt deze week nog verwacht.

Over de schorsing van Christian Burgess is er al veel inkt gevloeid. Dat beseft ookhet bondsparket. "Over de procedure wil ik de puntjes wel op de i zetten, maar wij zijn hier vooral om het over de fout te hebben", zei Gilles Blondeau bij het begin van de zitting. Bondsprocureur Verhaegen volgde de zitting online vanop skivakantie.

"In beroep werd de straf voor Burgess teruggeschroefd naar 1 speeldag effectief en 1 met uitstel. Dat is volgens de indicatieve tabel te weinig voor een opzettelijke actie. Daarvoor voorziet de tabel een schorsing van 2 tot 8 speeldagen, dus ons voorstel van 2 matchen effectief was eigenlijk al de ondergrens. Volgens ons doet Burgess dit puur uit frustratie en dat is voor een profvoetballer onaanvaardbaar."

De Bondsprocureur vroeg dan ook om het voorstel van 2 matchen effectief en 1 met uitstel te bevestigen. "Anders wordt Burgess minder zwaar gestraft dan spelers die een onopzettelijke fout maken."

En dan toch heel even over de soap rond het tijdstip van het indienen van het beroep. "Het beroep moest binnen zijn op zondag om 12 uur. En dat was zo. Het beroep was binnen zondag om 10.37 uur. Dat is de enige datum die relevant is."

"Procureur Verhaegen heeft zaterdagmiddag wel - uit hoffelijkheid - de CEO's van Union en Cercle al op de hoogte gebracht dat er beroep zou ingediend worden. Want we weten dat dit belangrijk is voor de wedstrijdvoorbereiding. Het is heel spijtig dat dit nu tegen ons gebruikt wordt."

En was er nog contact op zondag? "Om 12.01 uur heeft Union nog contact opgenomen. En om 12.32 uur is er via Whatsapp nog een bericht gestuurd naar meneer Philippe Bormans om te bevestigen dat er beroep was aangetekend en dat Burgess dus wel kon spelen."

"De oproeping zelf is dan pas enkele uren later binnengekomen bij Union, maar daarover staat niets in het reglement."