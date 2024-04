Julien Leclercq walst over amateurspeler en staat stapje dichter bij WK snooker

Julien Leclercq heeft zich de kaas niet meer van het brood laten eten in zijn tweede kwalificatieronde voor het WK snooker. Onze jonge landgenoot was tegen de Engelse amateur Haydon Pinhey met een 7-2-voorsprong de tweede sessie ingegaan en stoomde vrijdagavond vlot door naar een 10-3-zege. In het dertiende frame maakte Leclercq het met een break van 70, zijn hoogste van de dag, af.



In de derde ronde van de kwalificaties wacht met Joe O'Connor zondag wel een tegenstander van een ander kaliber. De 28-jarige Engelsman is het nummer 30 van de wereld en stond vorige maand nog in de finale van de Championship League, die hij verloor van Mark Selby.