Een soap met zware gevolgen? Union zet Burgess in tribune, maar de verdediger blijkt niet geschorst

Hoezo? Burgess kreeg in eerste instantie een schorsingsvoorstel van 2 speeldagen effectief en 1 voorwaardelijk . Tegen die straf ging Union in beroep, met succes. De schorsing werd teruggebracht tot 1 speeldag effectief.

De Engelsman was immers geschorst na zijn rode kaart tegen Racing Genk . Althans, dat dáchten ze bij Union. Want wat blijkt: Burgess was helemaal niet geschorst. De verdediger had dus wél kunnen spelen tegen Cercle.

Zonder defensief anker Christian Burgess keek Union al na 6 minuten tegen een 0-2-achterstand aan tegen Cercle Brugge. De leider had zijn verdediger dus goed kunnen gebruiken, maar die zat werkloos toe te kijken in de tribune.

En dus vatte Burgess vandaag post in de tribunes voor de match tegen Cercle, maar wat ze bij Union niet bleken te weten: de bondsprocureur was in beroep gegaan tegen de strafvermindering van Burgess. En dat beroep werkt opschortend, zodat de Engelsman perfect had kunnen spelen tegen Cercle.



Volgens het bondsparket is Union daarvan zaterdag op de hoogte gebracht, maar in het Dudenpark beweerden ze in de loop van de eerste helft van niets te weten. Pas om 15u08 zouden de Brusselaars een mail met de mededeling ontvangen hebben.

Pijnlijk, want zo loopt Union de kans om Burgess ook volgende week te moeten missen in de topper tegen Anderlecht, indien de Engelsman effectief geschorst is.