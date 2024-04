Tourwinnaar Vingegaard en Jay Vine naar ziekenhuis na zware val in Baskenland

In de Ronde van het Baskenland is Jonas Vingegaard samen met de andere favorieten zwaar ten val gekomen. Het zag er meteen lelijk uit. De Tourwinnaar werd op een draagbaar weggebracht en is intussen in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Ook Jay Vine (UAE) werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebacht. Meer updates heeft zijn er nog niet.