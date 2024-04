Alle updates na val in Baskenland: Steff Cras "bij bewustzijn", Primoz Roglic naar ziekenhuis

Van alle gevallenen leken Jonas Vingegaard en Jay Vine er het slechtst aan toe. De Tourwinnaar werd op een draagbaar weggebracht en is intussen in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Ook Jay Vine (UAE) werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide renners zijn intussen wel bij bewustzijn en worden verder onderzocht, zo klonk het bij hun team.