Update: Lennard Kämna is bij bewustzijn en in stabiele toestand na ongeval op training

De eerste positieve signalen over Lennard Kämna (27) sijpelen binnen na zijn ongeval tijdens een trainingsritje. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels bij bewustzijn en gestabiliseerd. "Hij zal de komende dagen wel nog ter observatie op de afdeling intensieve zorgen blijven", klinkt het in een mededeling.

Hoopgevend nieuws uit het kamp van Bora-Hansgrohe.



De toestand van de Duitse wielrenner Lennard Kämna , die woensdag op training in Tenerife werd aangereden door een auto, is stabiel en hij kan al opnieuw praten.

"Lennard is bij bewustzijn en zal de komende dagen ter observatie op de afdeling intensieve zorgen blijven", zo klinkt het in de mededeling. Teamleden en zijn familie zijn ter plaatse.

De Duitser bereidde zich op Tenerife voor op zijn grote doelen dit seizoen: de Giro d'Italia (4 tot 26 mei) en de Tour de France (29 juni tot 21 juli). In aanloop naar de Italiaanse wielerronde nam hij normaal gezien ook deel aan de Tour of the Alps (15 tot 19 april).

Kämna is een klimmer pur sang en won op zijn 27e al in alle drie grote rondes een etappe. In de Ronde van Italië eindigde hij ook als negende in het algemeen klassement, tot dusver zijn enige toptienplaats in het eindklassement van een grote ronde. Dit seizoen kwam hij nog niet aan winnen toe.