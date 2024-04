EK-kwalificatietoernooi van jonge Dragons verstoort play-offs van Menen: "Waarom investeren we nog in jeugd?"

In volle play-offstrijd moeten sommige ploegen het plots zonder hun jonge talenten stellen. Een opvallend gevolg van het EK-kwalificatietoernooi van de U20 Red Dragons. Zo had Menen-coach Frank Depestele, mede door blessures, plots maar 8 spelers ter beschikking. "Allerminst een leuk situatie", zucht de T1.

Vooral bij Menen balen ze om het vertrek van hoofdaanvaller Eliot De Vleeschauwer, want de bekerfinalist zit in de hoek waar de blessureklappen vallen en een speler vertrok naar Italië.

Met Roeselare en Maaseik komt het klassieke finaleduel er weer in de Belgische competitie. Aan hun sportieve suprematie valt niets aan te merken, toch zitten wat kleinere ploegen met een wrang gevoel.

Het EK is pas in september. Dus lijkt het mij dat ze wel nog een maand konden wachten.

Het opmerkelijke in het verhaal: De Vleeschauwer zat op het moment dat de andere opposite uitviel, te kijken op de tribunes afgelopen weekend.

De jonge Belg mocht niet meespelen met zijn ploeg, omdat er een regel geldt om zich 10 dagen te focussen op het nationale team. Dus wel trainingen bij de jonge Red Dragons, geen matchen bij Menen tot 7 april.

"Natuurlijk een groot verlies", gaat Depestele voort. "We willen niet met de vinger wijzen, maar we investeren toch in eigen jeugd."

"Zij kunnen er niet aan doen dat ze die wedstrijden moeten spelen. Maar waarom moeten we die investeringen nog doen als ze er op de belangrijkste momenten niet kunnen zijn? Het is wat absurd."



