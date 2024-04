ATP gaat experimenteren met regels om dubbelspel aantrekkelijker te maken

De ATP komt met nieuwe regels om het dubbelspel aantrekkelijker te maken. Zo zal de ranking in het enkelspel voortaan mee doorslaggevend zijn voor de plek op de tabel en worden de wedstrijden ingekort. De veranderingen worden getest vanaf het Masters 1000-toernooi in Madrid (24 april tot 5 mei).

De Internationale Mannentennisfederatie ATP heeft aangekondigd enkele wijzigingen door te voeren in het dubbelspel. Dit om het dubbelspel aantrekkelijker te maken "voor de toeschouwers, de spelers en de organisatoren."

Het bestuursorgaan van het mannentennis wil vooral het dubbelspel opwaarderen, aangezien het al jarenlang de absolute topspelers niet meer kan strikken. Één van de maatregelen is bijvoorbeeld dat de helft van de tabel ingevuld wordt met spelers op basis van hun ranking in het enkelspel. Tot op heden was enkel de ranking in het dubbelspel bepalend.

Verder zal het dubbelspel ook in de tweede week van het toernooi afgewerkt worden, verspreid over vijf dagen van dinsdag tot en met zaterdag.

Een laatste zaak die de ATP wou aanpakken was de lange duur van wedstrijden. Zo zullen spelers niet meer om de twee spelletjes mogen gaan zitten en zal degene die serveert na een korte rally maar 15 seconden krijgen in plaats van 25 om te serveren.

"De veranderingen in het format zullen worden getest in een aantal toernooien tijdens het seizoen en verdere details zullen tijdig worden gecommuniceerd", sluit de ATP af.