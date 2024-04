Isaura Maenhaut en Anouk Geurts liggen in 7e positie, geen medaillerace voor Emma Plasschaert

Emma Plasschaert heeft op dag drie in Palma de Mallorca haar leidersplaats niet kunnen verdedigen. Onze landgenote kende een baaldag en finishte als 39ste en 42ste in de twee regatta's. Daardoor zakt ze helemaal weg van plek één naar plek 21 in de stand. De Australische Mara Stransky voert samen met de Britse Matilda Nicholls de stand aan met 24 punten, Plasschaert heeft 59 punten.



In de 49er FX-klasse moesten Isaura Maenhaut en Anouk Geurts twee plekjes toegeven. Ze werden 25ste en 12de in de twee regatta's van de dag en zakken van 6 naar 8. In de ILCA 7 kon William De Smet de goede lijn van dag twee niet doortrekken. Hij werd in de twee regatta's 50ste en stijgt daarmee één plekje: van 65 naar 64.