Emma Plasschaert opent Trofeo Princesa Sofia met twee regattazeges

Emma Plasschaert staat aan de leiding na de eerste twee regatta's. Onze 30-jarige landgenote won maandag 2 keer in haar ILCA 6-categorie.



Plasschaert leidt zo met 2 punten voor de Duitse Hannah Anderssohn (4 ptn), de Italiaanse Chiara Benini Floriani (7 ptn) en de Deense Anna Munch (7 ptn).



In de ILCA-7 categorie begon William De Smet minder goed. In de eerste regatta maakte hij een valse start, in de tweede regatta werd hij 27e. Hij is voorlopig in totaal 138e. De koppositie is voor de Duitser Philipp Buhl (2 ptn).