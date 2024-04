BEKIJK: Frustratie boven? Burgess gooit inworp in gezicht van Tolu en krijgt rood

Nam de frustratie even de bovenhand? Christian Burgess kreeg in de slotfase tegen Genk rood onder zijn neus geduwd. De verdediger van Union had een inworp pal in het gezicht van aanvaller Tolu gegooid. Hij dreigt enkele speeldagen op het strafbankje te moeten zitten, wat een domper zou zijn in de titelstrijd.

Het was niet de avond van Christian Burgess. De verdediger van Union liet zich defensief op wat foutjes en op het einde kon hij zijn frustraties niet meer de baas.

Bij een snelle inworp gooide hij de bal recht in het gezicht van Tolu. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde niet en trok meteen rood, de eerste rechtstreekse rode kaart voor Burgess in de Jupiler Pro League.

Te streng, vond Alessio Castro-Montes. "Hij gooit met opzet op Tolu, maar rood vind ik zeer streng. Misschien werd de scheidsrechter geleid door zijn emoties", stelde hij.

Charles Vanhoutte was minder zeker van zijn stuk. "De VAR is niet tussengekomen, dus misschien was het wel terecht een rode kaart", zei hij.

De coach dan maar? Ook Alexander Blessin zag dat Burgess een lastige avond had. "Als je ziet hoeveel hij met de ref sprak... Soms is het te veel. Ik bescherm altijd mijn spelers, maar dit was geen al te beste situatie", oordeelde de trainer.

Het is een extra domper voor Blessin, die al niet veel keuze heeft in het verdedigende compartiment. MacAllister en Leysen zijn geblesseerd, dus een schorsing van Burgess kan hij missen als kiespijn.