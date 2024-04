Charleroi komt met de schrik vrij in de BNXT League, ook Limburg triomfeert

Limburg en Charleroi hebben vrijdagavond allebei gewonnen in de Elite Gold, de tweede (grensoverschrijdende) fase van de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap. Luik ging onderuit.



Limburg haalde het met 80-77 van Groningen. Myles Cale zorgde met een driepunter kort voor het einde voor de beslissing. Charleroi klopte BAL Weert met 82-80. Luik moest thuis de duimen leggen voor Den Bosch (80-99).



In de stand komt Den Bosch voorlopig naast leider Oostende met 27 punten, maar met een match meer. Limburg volgt naast Leiden met 25 punten. Daarachter staan Charleroi (24) en Luik (22).



In Elite Silver was Brussels met 98-61 veel te sterk voor Den Helder (98-61). In een Belgisch duel won Mechelen nipt bij Kortrijk (86-87).