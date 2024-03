BNXT League: Antwerp Giants doet weer mee na ruime zege in Nederland

Bij Aalst was Ivan Maras (20 ptn en 9 rebounds) de uitblinker in de overwinning tegen Kortrijk. Voor de Ajuinen was het hun vierde zege in vijf duels. Aalst komt zo opnieuw in de race voor de play-offs.

Kangoeroes Mechelen vermeden een derde nederlaag op een rij. Ze waren een maatje te groot voor Den Helder (55-91). Koploper Leuven ten slotte pakte de volle buit (71-85) bij Leeuwarden en blijft ongeslagen.