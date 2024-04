Bekersprookje van derdeklasser Saarbrücken eindigt met pijnlijke exit door Kaiserslautern uit 2.Bundesliga

Met Düsseldorf en Kaisteslautern staan er 2 tweedeklassers in de halve finales van de DFB Pokal en met Saarbrücken zelfs een derdeklasser. Competitieleider Leverkusen is de laatste overblijver uit de 1e Bundesliga. Wie haalt de finale van de Duitse beker? Dat volgen we op deze pagina.