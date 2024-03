Alexander Hendrickx loodst Pinoké naar finale Euro Hockey League, vrouwen van Gantoise eindigen als zevende

De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor de vrouwen van Gantoise. Tegen de Nederlandse ploeg Stichtsche verweerde het zich kranig, maar onderging het uiteindelijk toch de wet van de sterkste: 2-1.



In het eerste kwart opende Yibbi Jansen de score voor Stichtsche met een strafbal. Geen goed teken voor Gantoise dat een snelle achterstand moest voorkomen, maar niets leek minder waar.



De Gentenaren bleven kalm in de cirkel nadat een strafcorner van Ballenghien gered werd en bewaarden het overzicht. Uiteindelijk was het Alix Gerniers die de bordjes in evenwicht bracht.



Gantoise begon te geloven in een stunt, maar een Nederlandse strafcorner duwde de hoop opnieuw de kop in. Yibbi Jansen knalde de bal hard door de benen van de lijnstop: 2-1.



Stichsche hield daarna de controle over de wedstrijd en liet Gantoise geen tweede keer langszij komen. Zo komt er zoals verwacht een vroeg einde aan het Europese avontuur van de landskampioen.