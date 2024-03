Nog meer ellende bij Visma-Lease a Bike: Jan Tratnik verlaat Gent-Wevelgem vroegtijdig na val

Bij Visma-Lease a Bike wordt het huiswerk er niet makkelijker op. De ploeg heeft de voorbije dagen al veel renners zien uitvallen en in Gent-Wevelgem moest ook Jan Tratnik afstappen na een crash. De winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad was nota bene als vervanger opgetrommeld.

Christophe Laporte werd in Milaan-Sanremo ziek, zijn vervanger Per Strand Hagenes liep een neusbreuk op in de E3 Saxo Classic.

Jan Tratnik werd voor Gent-Wevelgem opgeroepen als vervanger voor de jonge Noor, maar voor de passage in De Moeren ging de Sloveen tegen de grond.

De winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad gaf er de brui aan, maar over de ernst van zijn blessures is er nog geen informatie.

Ook Tiesj Benoot is overigens niet zorgenvrij na een val in de Vlaamse Ardennen vrijdag. Hij klaagde in Ieper over gekneusde of zelfs gebroken ribben.